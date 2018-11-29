Стало известно, кто отговорил Трампа от встречи с Путиным

Сегодня, 20:03

Президент США провел переговоры с ключевыми людьми в своей администрации


Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине после разговора с госсекретарем Майклом Помпео, помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. С таким утверждением выступила в четверг в беседе с журналистами на борту самолета президента США на пути в Аргентину пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ее слова приводит информационное агентство Reuters.

Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считают отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине.

По его словам, Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США Дональдом Трампом действительно отменены.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Также сообщалось, что все 24 членов боевого состава кораблей были арестованы и перевезены в Москву.

Кроме того, мы писали, что ранее Трамп назвал агрессию России "не тем, что все всем нравится" и выразил надежду на, что эскалация будет решена.
Путин, азовское море, Трамп
Источник:

ТАСС

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