Стало известно, кто открыл стрельбу на американском пивзаводе

Стрельбу в административном здании пивоваренной компании MolsonCoors в городе Милуоки открыл один из ее бывших сотрудников. Об этом сообщил телеканал ABC.
По сведениям его источников, мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.
Ранее cообщалось, что при стрельбе погибли семь человек, включая мужчину, который открыл огонь. По сведениям телеканала СВС убиты были не менее пяти человек, включая стрелявшего.
Мэр Милуоки Том Бэррет заявил в эфире AC: "Несколько человек убиты, полагаю, что среди них и стрелявший". "Больше информации поступит в течение следующих нескольких часов", — добавил он. Бэррет не уточнил, сколько именно человек погибли.
Напомним, в октябре 2019 года минимум четыре человека погибли и еще четыре получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.
В полиции предположили, что причиной стрельбы могла стать ссора из-за результатов карточной партии. Также копы не исключают и версию грабежа.
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