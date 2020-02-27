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Стало известно, кто открыл стрельбу на американском пивзаводе

27 февраля, 02:18

Мужчина был уволен ранее в этот же день.

Стрельбу в административном здании пивоваренной компании MolsonCoors в городе Милуоки открыл один из ее бывших сотрудников. Об этом сообщил телеканал ABC.

По сведениям его источников, мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.

Ранее cообщалось, что при стрельбе погибли семь человек, включая мужчину, который открыл огонь. По сведениям телеканала СВС убиты были не менее пяти человек, включая стрелявшего.

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Мэр Милуоки Том Бэррет заявил в эфире AC: "Несколько человек убиты, полагаю, что среди них и стрелявший". "Больше информации поступит в течение следующих нескольких часов", — добавил он. Бэррет не уточнил, сколько именно человек погибли.

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Напомним, в октябре 2019 года минимум четыре человека погибли и еще четыре получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.

В полиции предположили, что причиной стрельбы могла стать ссора из-за результатов карточной партии. Также копы не исключают и версию грабежа.

Незаконное казино действовало в скудно обставленной квартире на первом этаже жилого дома, где полицейские нашли доказательства незаконного игорного бизнеса – игральные карты и оружие.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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США стрельба пивзавод

Источник: ТАСС

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