Стало известно, кто возглавит пресс-службу Госдепартамента США

Ортэгус ушла с телеканала на прошлой неделе в связи с предложением от внешнеполитического ведомства

Фото: Сегодня

Стало известно, кто возглавит пресс-службу Госдепартамента США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/56f/4aa/5ca56f4aa3d7c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/56f/4aa/5ca56f4aa3d7c.png 2019-04-04T05:46:43+03:00 США Ортэгус ушла с телеканала на прошлой неделе в связи с предложением от внешнеполитического ведомства

Эксперт по вопросам национальной безопасности телеканала "Фокс ньюс" Морган Ортэгус стала новым начальником пресс-службы Госдепартамента США. Соответствующее сообщение опубликовал в "Твиттере" госсекретарь США Майкл Помпео.

"Рад приветствовать Морган Ортэгус в качестве нового главы нашей пресс-службы. Ее опыт работы аналитиком разведки и сотрудником по связям с общественностью в вопросах внешней политики и национальной безопасности принесет пользу Америке", — написал шеф американской дипломатии.

Как сообщил "Фокс ньюс", Ортэгус ушла с телеканала на прошлой неделе в связи с предложением от внешнеполитического ведомства. Она работала в пресс-службе Агентства международного развития США (USAID), а также аналитиком в Управлении разведки и анализа министерства финансов.

На прошлой неделе Помпео сообщил о том, что глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставила свой пост. Она возглавляла ее с 24 апреля 2017 года. До этого Науэрт работала ведущей телеканала "Фокс ньюс". 7 декабря 2018 года президент Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН. Но Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН в середине февраля по семейным обстоятельствам.

Напомним, что ранее действующий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку с должности, заявив о желании взять "небольшой перерыв".

Также мы писали, что 17 декабря Дональд Трамп выразил намерение назначить Хезер Науэрт на место Хейли, охарактеризовав ее как "очень талантливую, умную и смышленую".

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