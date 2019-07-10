Стало известно, кто временно возглавит Пентагон
Президент США Дональд Трамп сообщил, что предыдущий и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны
Исполняющему обязанности главы Минобороны США Марку Эсперу, как только его кандидатура будет официально выдвинута на утверждение Сенатом, придется уйти в отставку, на это время его место займет министр ВМС Ричард Спенсер.
Как заявил журналистам в Пентагоне начальник штаба Минобороны Эрик Чунинг, Эспер "перестанет выполнять обязанности и.о.министра обороны и станет исключительно министром Армии".
По его словам, в это время Спенсер станет исполняющим обязанности министра обороны.
Он добавил: "В течение последних двух недель мы проводили время с министром Спенсером, чтобы подготовить его к исполнению обязанностей и.о.министра обороны, что связано с рядом оперативных брифингов из Объединенного штаба".
Чунинг не сказал, когда произойдет официальное назначение Эспера, заявив, что это "находится в компетенции" Белого дома. Однако отметил, что ожидается, что это произойдет "в ближайшее время".
"Это прерогатива Сената, и (утверждение на должность) займет столько времени, сколько потребуется. Поэтому мы подготовили министра Спенсера, чтобы он мог оставаться в этой роли, пока у нас не будет подтвержденного министра обороны", – сказал Чунинг.
Эспер – ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Эспера. Последний в настоящее время является министром Сухопутных войск США. Занимающее этот пост лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост шефа Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса США.
Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon ("Рейтеон").
Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.
Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальника. По его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.
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