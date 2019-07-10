Стало известно, кто временно возглавит Пентагон

Президент США Дональд Трамп сообщил, что предыдущий и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны

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Исполняющему обязанности главы Минобороны США Марку Эсперу, как только его кандидатура будет официально выдвинута на утверждение Сенатом, придется уйти в отставку, на это время его место займет министр ВМС Ричард Спенсер.

Как заявил журналистам в Пентагоне начальник штаба Минобороны Эрик Чунинг, Эспер "перестанет выполнять обязанности и.о.министра обороны и станет исключительно министром Армии".

По его словам, в это время Спенсер станет исполняющим обязанности министра обороны.

Он добавил: "В течение последних двух недель мы проводили время с министром Спенсером, чтобы подготовить его к исполнению обязанностей и.о.министра обороны, что связано с рядом оперативных брифингов из Объединенного штаба".

Чунинг не сказал, когда произойдет официальное назначение Эспера, заявив, что это "находится в компетенции" Белого дома. Однако отметил, что ожидается, что это произойдет "в ближайшее время".

"Это прерогатива Сената, и (утверждение на должность) займет столько времени, сколько потребуется. Поэтому мы подготовили министра Спенсера, чтобы он мог оставаться в этой роли, пока у нас не будет подтвержденного министра обороны", – сказал Чунинг.

Эспер – ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Эспера. Последний в настоящее время является министром Сухопутных войск США. Занимающее этот пост лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост шефа Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса США.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon ("Рейтеон").

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальника. По его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.

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