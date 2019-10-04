Стало известно, почему Трамп отозвал посла США в Украине

Сотрудникам Госдепартамента США дали понять, что отзыв посла в Украине является одной из приоритетных задач для Трампа

Мари Йованович. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, информацию о том, что Йованович пытается подорвать попытки Белого дома убедить власти в Киеве провести расследование в отношении Байдена, предоставляли Трампу его союзники, не входящие в администрацию американского лидера, а также личный адвокат президента Рудольф Джулиани. Источники издания утверждают, что сотрудникам Госдепартамента США дали понять, что отзыв посла в Украине является одной из приоритетных задач для Трампа. Его идею, по данным газеты, поддержал госсекретарь США Майкл Помпео.

СМИТ приводит слова Джулиани, который заявил изданию, что в преддверии отзыва Йованович он указывал Трампу на то, что в личных беседах она выражала недовольство американским президентом. По мнению адвоката президента, посол препятствовала проведению расследования в отношении Байдена и его сына Хантера. При этом, по словам Джулиани, весной этого года, когда он упомянул Йованович в разговоре с Трампом, тот "вспомнил, что ранее у него с ней были трудности, и он был уверен в том, что она уже уволена".

Реклама

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом на прошлой неделе, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен. "Бывший посол Соединенных Штатов в Украине, женщина, неприятный человек, я хотел, чтобы вы это знали", — отметил Трамп. Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года. 11 октября она даст показания по телефонному разговору двух лидеров в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама