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Стало известно, почему в США Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт после взлета

Сегодня, 01:32

Самолет планировалось доставить в штат Калифорния, где находятся на хранении другие лайнеры Boeing

Фото: Pixabay
Стало известно, почему в США Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт после взлета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/70d/f16/5c870df16b7ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/70d/f16/5c870df16b7ce.jpg США Самолет планировалось доставить в штат Калифорния, где находятся на хранении другие лайнеры Boeing

Причиной возвращения авиалайнера Boeing 737 MAX 8 американской компании Southwest Airlines в аэропорт вылета во Флориде были технические неполадки механического характера, а не проблемы с компьютерными системами или программным обеспечением. Об этом говорится в заявлении Southwest Airlines.

В документе уточняется, что экипаж принял решение о возвращении "вскоре после вылета из Международного аэропорта Орландо из-за сообщений о механической проблеме, связанной с одним из двигателей самолета". "Лайнер вскоре будет доставлен в наш центр обслуживания в аэропорту, где будет проведен его технический осмотр", — пояснили в Southwest Airlines.

В заявлении отмечается, что самолет планировалось доставить в штат Калифорния, где находятся на хранении другие лайнеры Boeing 737 MAX 8 компании "до тех пор, пока Федеральное авиационное управление США не разрешит вновь применять их для пассажирских перевозок". Самолет следовал без пассажиров на борту.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, .

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Многие страны после крушения приостановили использование Boeing 737.

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Тег США, аэропорт, самолет, лайнер, поломка, Boeing

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Источник:

ТАСС

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