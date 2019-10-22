Стало известно, сколько сторонников Республиканской партии поддерживают импичмент Трампа

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Импичмент американского президента Дональда Трампа поддерживают 14% сторонников Республиканской партии США из числа зарегистрированных избирателей по всей стране. Об этом свидетельствуют итоги опубликованного газетой Hill опроса.

Число сторонников данной процедуры среди республиканцев возросло на 2 процентных пункта — по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в конце сентября — после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента.

В целом 47% избирателей выступают за импичмент Трампа, что на 4 процентных пункта больше по сравнению с сентябрьскими показателями. Выросла и поддержка этой процедуры среди сторонников Демократической партии — с 75% до 81%.

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Опрос, в котором приняли участие 1001 зарегистрированный избиратель, проводился с 11 по 12 октября.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что в сентябре управляющие Палатой представителей демократы начали формальную процедуру расследования относительно импичмента президента Трампа.

"Сегодня" также сообщали, что ранее Белый дом потребовал от Палаты представителей единогласной поддержки импичмента, но в нижней палате Конгресса ответили, что пока не собираются проводить такое голосование.

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