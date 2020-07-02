Стало известно, сколько в мире разрабатывают вакцин от коронавируса

Разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети

Разработка 141 вакцин от нового коронавируса ведется сейчас во всем мире и некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха. Об этом говорится в статье генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса в The Washington Post.

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"Если США вернутся к этой жизненно важной работе, то мы не должны мыслить в рамках того, кто пострадает или что будет потеряно. Поскольку последствия затронут всех", – заметил он.

По его мнению, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения. "Мы не только далеки от ликвидации рисков, которые представляет этот коварный вирус, но большинство людей по-прежнему подвержены инфекции", – заявил он.

Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети. "Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеры среди разработчиков могут быть в месяцах от успеха. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это", — добавил он.

Он добавил, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения. Гендиректор пояснил, что идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам.

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Но создание вакцины от нового коронавируса может не остановить распространение COVID-19. Такое мнение высказал один из основателей американской корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. Американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

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