Стало известно, сколько в США сделали тестов на коронавирус: счет пошел на миллионы

Количество тестов на COVID-19, сделанных в США, превысило 50 млн.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

"Сегодня количество сделанных у нас тестов превысило 50 млн, это намного больше, чем в любой другой стране мира. Индия с 20 млн тестами на втором месте, но у нас – 50 млн", – сказал Трамп.

"Мы работаем с каждым штатом для того, чтобы обеспечить поставки "Ремдесивира" для лечения на ранних стадиях, чтобы предоставить лечение стероидами тем, кто болен серьезно. Мы тесно работаем с больницами, домами престарелых. Показатели "Ремдесивира" прекрасны, уровень летальных исходов у нас продолжает снижаться, и он будет еще ниже", – добавил президент США.

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В июне Трамп заявлял, что США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством от коронавируса COVID-19. "До конца года у нас будут эффективная вакцина, лекарство и терапия", – сказал он.

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США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 146 тыс. заболевших скончались. Более 1,9 млн человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что американский президент заявил, что потерял пятерых друзей из-за коронавируса.

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