Стало известно, сколько Вашингтон планирует выделить Киеву денег в 2020 году

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Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году Вашингтон планирует выделить Киеву более одного миллиарда долларов помощи.

"Нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны. Что касается более конкретных цифр на этот год, то всего в 2020 году предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Следовательно, в общем у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США – 698 млн долларов и чисто военная оборонная помощь – 365 млн долларов", – сказал он.

Дипломат пояснил, что 250 млн – уже выделены, еще 50 млн будет выделено при условии выполнения определенных условий и использования первой части суммы, и еще почти 50 млн – остатки с прошлых годов, которые еще не реализованы. Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год – более одного миллиарда долларов помощи.

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"Приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном, – это усиление украинского флота. Есть такое понятие, как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным или морякам на Черном и Азовском морях. Мы помним, что в прошлом году Украине были переданы два скоростных катера типа Island. В этом году предполагается передача еще трех катеров. Следовательно, значительная часть этих средств пойдет как раз на их переоснащение и установку там современного оружия и средств связи", – отметил посол.

Напомним, сообщалось о том, что ранее решение о заморозке помощи Украине принимал лично президент СШАД Дональд Трамп.

Добавим, что ранее сенаторы-демократы призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

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