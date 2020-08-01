Стало известно, сколько времени будут ощущаться последствия пандемии коронавируса

Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заметил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Реклама

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

"Пандемия – это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", – подчеркнул он.

Полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную обеспокоенность. При этом тогда было зафиксировано менее 100 случаев коронавируса и ни одного летального исхода за пределами Китая.

В тренде Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера

За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали 17,6 млн случаев заболевания, около 680 тыс. человек скончались, 11 млн человек выздоровели.

Реклама

Добавим, что в Европе растет число новых случаев заражения коронавирусом среди молодежи, это может быть причиной недавних всплесков заболеваемости на всем континенте.

Ранее сообщалось, что Украина получит вакцину против коронавируса от ВОЗ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама