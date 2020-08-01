Стало известно, сколько заработал Трамп за год: названа сумма

Управление по вопросам этики при правительстве США опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.

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Он заработал 21,4 млн долларов благодаря своему курорту Мар-а-Лаго в штате Флорида. В декларации за 2018 год доход от этого комплекса был выше — почти 22,7 млн долларов. Прибыль от отеля в Вашингтоне по сравнению с 2018 годом сократилась на 300 тысяч и составила 40,5 млн долларов. В свою очередь курорт Trump National Doral Miami в 2019 году принес Трампу 77,2 млн долларов — на 1,3 млн долларов больше, чем в предыдущем году. Доходы от гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси – Ред) также выросли — с 15,7 млн долларов до 17,7 млн долларов.

По подсчетам The Wall Street Journal, в целом доходы хозяина Белого дома в 2019 году составили не менее 446 млн долларов.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organizatio, чтобы передать их под управление сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.

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Во время предвыборной гонки 2016 года и до нее Трамп утверждал, что его состояние превышает 10 млрд долларов.

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Напомним, за менее 100 дней до выборов в США двумя главными претендентами на пост главы Белого дома являются 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии.

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