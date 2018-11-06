Стало известно, во сколько обойдется США размещение войск на границе с Мексикой

Миссия может обойтись в 42 млн долларов. В то время как размещение всех 15 тыс. солдат будет стоить бюджету 110 млн

Развертывание администрацией президента США войск на границе с Мексикой может обойтись бюджету Штатов в сумму от $42 до $110 млн, пишет газета The Hill со ссылкой на результаты нового независимого исследования.

По данным Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), отмечает издание, расходы на развертывание войск у границы с Мексикой, официально именуемое операцией "Верный патриот", составят от $112 до $143 на одного военнослужащего в день.

При этом использование в операции военных самолетов обойдется в дополнительные $136 тыс. 645 в день,.

Издание уточняет, что сейчас Пентагон готовит к отправке к южной границе 7 тыс. военнослужащих, которые пробудут там до 15 декабря.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что готов направить до 15 тыс. военнослужащих для сдерживания каравана мигрантов из Центральной Америки.

В конечном итоге, пишет газета, миссия может обойтись в $42 млн. В то время как размещение всех 15 тыс. солдат будет стоить бюджету $110 млн.

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Как заявил журналистам представитель Сухопутных войск США полковник Роб Мэннинг, министерство обороны еще не оценило стоимость развертывания войск, но готовит смету.

"Наш контроллер работает сейчас над этим. Когда мы сможем предоставить точную цифру, мы определенно сделаем это", – отметил он.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не исключает, что солдатам, которых отправят для охраны южной границы государства, придется применить оружие против так называемого "каравана мигрантов". Президент допускает возможность введения режима чрезвычайного положения. Трамп объяснил радикальность своих намерений тем, что среди тысяч мигрантов, которые движутся в сторону США находятся не только женщины и дети, но в основном – "молодых мужчинах, включая много опасных лиц".

Напомним, ранее стало известно, что Пентагон направит дополнительно 5 тысяч военных на границу США с Мексикой.