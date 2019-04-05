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Ставленник Трампа стал новым главой Всемирного банка

Сегодня, 20:03

Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ

Дэвид Мэлпас и Дональд Трамп Фото: REUTERS/Jim Young
Дэвид Мэлпас и Дональд Трамп Фото: REUTERS/Jim Young.
Ставленник Трампа стал новым главой Всемирного банка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/78b/549/5ca78b549399f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/78b/549/5ca78b549399f.jpg США Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас в пятницу избран новым президентом Всемирного банка (ВБ). Как сообщил источник, Мэлпас приступает к исполнению своих обязанностей с 9 апреля.

В ближайшие пять лет новый президент будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную – Международный банк реконструкции и развития. Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ, заявили ранее в организации.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы банка 6 февраля, после того как 1 февраля пост президента организации покинул Джим Ен Ким, заступивший в 2012 году и переизбранный в 2016 году.

Напомним, Всемирный банк обнародовал доклад об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии. В числе прочего, в документе содержатся выводы и прогнозы относительно Украины.

Так, аналитики Всемирного банка ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7%. В январе ВБ ожидал роста на 2,9% по итогам года. В 2020 году аналитики банка ожидают роста ВВП Украины на 3,4% (прогноз остался прежним), в 2021 году – на 3,7% (прогноз ухудшен на 0,1 процентного пункта). Теперь прогнозы Всемирного банка совпадают с прогнозами МВФ.

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Тег США, Всемирный банк, Мэлпас

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ТАСС

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