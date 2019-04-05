Ставленник Трампа стал новым главой Всемирного банка
Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас в пятницу избран новым президентом Всемирного банка (ВБ). Как сообщил источник, Мэлпас приступает к исполнению своих обязанностей с 9 апреля.
В ближайшие пять лет новый президент будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную – Международный банк реконструкции и развития. Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ, заявили ранее в организации.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы банка 6 февраля, после того как 1 февраля пост президента организации покинул Джим Ен Ким, заступивший в 2012 году и переизбранный в 2016 году.
Напомним, Всемирный банк обнародовал доклад об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии. В числе прочего, в документе содержатся выводы и прогнозы относительно Украины.
Так, аналитики Всемирного банка ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7%. В январе ВБ ожидал роста на 2,9% по итогам года. В 2020 году аналитики банка ожидают роста ВВП Украины на 3,4% (прогноз остался прежним), в 2021 году – на 3,7% (прогноз ухудшен на 0,1 процентного пункта). Теперь прогнозы Всемирного банка совпадают с прогнозами МВФ.
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