Стеклянный пол смотровой площадки треснул под туристами на высоте 442 метра

Смотровая площадка находится на уровне 103 этажа

Фото USA.one.

В Чикаго треснул стеклянный пол смотровой площадки, расположенной на высоте 442 метра, сообщает CBS.

Стекло треснуло прямо под ногами у туристки с двумя детьми. Женщина быстро покинула площадку, после чего никто больше не решился туда зайти. Известно, что пострадавших нет.

Стоит отметить, что смотровая площадка находится на уровне 103 этажа самого высокого здания в Чикаго Уиллис-тауэр. Здания также является вторым по высоте в США.

Примечательно, что инцидент уже случался раньше, в мае 2014 года.

Специалисты утверждают, что опасности для жизни не было, так как лопнуло не само стекло, а только его защитное покрытие.

Напомним, в Киеве также построили стеклянный мост. Правда, стеклянные там только определенные пролеты. Перед открытием моста на стеклянном полу прыгал мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром, демонстрируя надежность переправы. Впрочем, буквально сразу после открытия со стеклянным полом начались проблемы. Так, первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

Стоит отметить, что в четверг и пятницу до 16:00 пешеходный мост, ведущий от Владимирской горки к Крещатому парку, будет закрыт.

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