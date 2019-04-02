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Столтенберг о выходе России из ДРСМД: Мы все меньше в безопасности

Сегодня, 09:54

Столтенберг отметил, что Россия игнорирует призывы соблюдать договор

Йенс Столтенберг в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Йенс Столтенберг в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze.
Столтенберг о выходе России из ДРСМД: Мы все меньше в безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a66/16d/5c9a6616d16c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a66/16d/5c9a6616d16c0.jpg США Столтенберг отметил, что Россия игнорирует призывы соблюдать договор

Российская Федерация постоянно нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, посвященной встрече министров иностранных дел натовских стран в Вашингтоне по случаю 70-летия Североатлантического альянса.

В начале февраля этого года, в ответ на действия России, США начали шестимесячный период выхода из договора.

Столтенберг отметил, что несмотря на многочисленные призывы, Москва постоянно развивает свою ракетную систему и размещает в Европе крылатые ракеты 9М729, которые трудно обнаружить и через них, по словам генерального секретаря НАТО, "мы все меньше в безопасности".

"Россия в дальнейшем игнорирует наши призывы соблюдать договор, а времени все меньше. Поэтому нам придется обсудить следующие шаги Альянса", – добавил Столтенберг. Однако, он заявил, что НАТО не собирается разворачивать в Европе новые ядерные ракетные установки.

Агрессивное поведение России будет главной темой встречи министров иностранных дел Альянса в Вашингтоне в этот четверг. Йенс Столтенберг обратил внимание на беспокойство НАТО действиями Москвы против Украины. Он вспомнил об атаке российских военных на украинском корабле у Керченского пролива в ноябре прошлого года. Глава НАТО также сообщил, что представители Альянса проведут визиты в порты Черного моря.

"Речь идет о том, чтобы улучшить наши знания о ситуации в регионе и увеличить поддержку НАТО для Грузии и Украины", – сказал Йенс Столтенберг, однако подробностей, когда и какие порты посетят представители Альянса, не раскрыл.

Североатлантический альянс уже увеличил свое присутствие в Черном море, в прошлом году подразделения НАТО провели там 120 дней.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. 

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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Тег Россия, Столтенберг, ДРСМД

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Источник:

Польское радио

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