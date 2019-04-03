Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Столтенберг останется генсеком НАТО до 2022: СМИ выяснили неожиданную причину

Сегодня, 15:04

в НАТО предпочли перенести рассмотрение вопроса о преемнике Столтенберга на период после очередных выборов президента США

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: Flickr
Столтенберг останется генсеком НАТО до 2022: СМИ выяснили неожиданную причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33d/29d/5ca33d29dad0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33d/29d/5ca33d29dad0a.jpg США в НАТО предпочли перенести рассмотрение вопроса о преемнике Столтенберга на период после очередных выборов президента США

Решение о продлении полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО было принято на минувшей неделе с тем расчетом, чтобы не дать президенту США Дональду Траму возможности навязать альянсу кандидатуру преемника нынешнего главы. Об этом сообщила в среду газета Times со ссылкой на два неназванных высокопоставленных источника.

Один из них информировал, что продление мандата Столтенберга преследовало целью "ограничить возможность Трампа вмешиваться" в процесс смены главы Североатлантического альянса.

Другой же источник заметил, что у него создалось впечатление, что в НАТО предпочли перенести рассмотрение вопроса о преемнике Столтенберга на период после очередных выборов президента США, которые намечены на 3 ноября 2020 года. Другое дело, добавил он, что если Трамп одержит на этих выборах победу, то тогда его мнение будет неизбежно учитываться при рассмотрении новой кандидатуры генсека альянса.

Йенс Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-2013), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Ожидалось, что по истечении четырехлетнего срока он покинет пост генсека НАТО, однако его полномочия были продлены на 2 года – до конца сентября 2020 года. В заявлении же Североатлантического альянса, распространенном в минувший четверг в Брюсселе, было сказано, что мандат Столтенберга теперь продлен на новые 2 года – до 30 сентября 2022 года, и таким образом он должен пробыть на посту генсека в общей сложности 8 лет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег НАТО, Трамп, Столтенберг

Вы сейчас просматриваете новость " Столтенберг останется генсеком НАТО до 2022: СМИ выяснили неожиданную причину". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корабли НАТО в Черном море: что за этим может стоять

Сегодня, 13:45

Альянс сильно изменил риторику по отношению к российской агрессии в этом регионе, говорит Михаил Жирохов

У Путина нервно отреагировали на заход кораблей НАТО в Черное море

Сегодня, 13:25

Дмитрий Песков напоминает Альянсу, что в Азовское море они не смогут так же просто попасть

НАТО даст ответ на вызовы России, а Европа возьмет под контроль "Северный поток – 2": темы дня

Сегодня, 11:02

В Вашингтоне собираются дипломаты стран членов Альянса, а Европарламент утвердит проект поправок в Газовую директиву ЕС

Постпред США: НАТО хочет гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

Сегодня, 01:46

Пакет мер должны одобрить на совещании в Вашингтоне

Стеша Маликова выбрала имя для дочки

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой

Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей

Алла Пугачева прокомментировала смерть Юлии Началовой

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Остановите этот ад: Открытое письмо Алине Загитовой

Патриарх Кирилл выдаст Томос приходам Константинополя

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Сегодня, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Игорь Лифанов: «Не знаю, как выжил во время развода»

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"