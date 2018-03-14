В НАТО поддержали позицию Лондона по делу Скрипаля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время беседы с главой британского МИДа Борисом Джонсоном заявил, что поддерживает опасения Великобритании о "российском следе" в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

"Поговорив с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава МИД подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для наших союзников по НАТО", - отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Мэй заявила, что Россия незаконно применила силу против Британии. По ее словам, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

В свою очередь в Москве нервно отреагировали на заявление Мэй. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления британских политиков "цирковым шоу в британском парламенте".

Напомним, 5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.