В НАТО поддержали позицию Лондона по делу Скрипаля

Сегодня, 03:30

Генсек НАТО поддержали выводы Лондона об участии России в отравлении экс-полковника ГРУ 

фото AFP
фото AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время беседы с главой британского МИДа Борисом Джонсоном заявил, что поддерживает опасения Великобритании о "российском следе" в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

"Поговорив с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава МИД подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для наших союзников по НАТО", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сообщалось, Мэй заявила, что Россия незаконно применила силу против Британии. По ее словам, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

В свою очередь в Москве нервно отреагировали на заявление Мэй. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления британских политиков "цирковым шоу в британском парламенте".

Напомним, 5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.  Пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Россия, НАТО, отравление, британия, генсек, Борис Джонсон, Столтенберг, Скрипаль
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Мария Захарова. Фото: facebook.commaria.zakharova

Россия пригрозила запретить работу британских СМИ

Вчера, 21:43

Ранее в Великобритании заявили, что могут пересмотреть условия работы телеканала Russia Today

Евросоюз

Ангела Меркель. Фото AFP

Отравление Скрипаля: Меркель и Мэй договорились поддерживать контакт

Вчера, 20:27

 Меркель заявила о необходимости того, чтобы Россия отреагировала на запросы Лондона
Загрузка...

Россия

Мария Захарова. Фото: Politeka

"Это что за разговор вообще": в МИД РФ грубо ответили на заявление Мэй по делу Скрипаля

Вчера, 19:52

Россия должна была до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ

Россия

Тереза Мэй и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня" (Фото: AFP)

Отравление Скрипаля в НАТО расценивают как нападение на Альянс: Путину сулят большие проблемы

Вчера, 17:37

Россия впуталась в очень серьезный прецедент, которого не было со времен Второй мировой войны, отметил Рабинович

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Отравление экс-сотрудника ГРУ Скрипаля: Трамп сделал важное заявление

Вчера, 16:01

По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом

Евросоюз

Фото: AFP

Формула вещества, которым отравили Скрипаля, могла быть похищена из лабораторий

Вчера, 15:06

Производство вещества "Новичок" могло быть налажено за пределами России
Загрузка...