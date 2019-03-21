Столтенберг: Угрозы России нацелить ракеты на страны НАТО – неприемлемы
Члены НАТО поднимали в контактах с Россией вопрос об этой ракетной системе уже много лет, рассказал Столтенберг
Заявления Москвы о возможности нацеливания российских ракет на страны-члены НАТО в случае размещения на их территории американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Заявления России с угрозами нацелить ракеты на страны-члены НАТО неприемлемы и контрпродуктивны", – сказал Столтенберг.
"Ракетные системы 9М729 (SSC-8 в натовской классификации), разработанные и развернутые Россией, нарушают ДРСМД и создают значительные риски для нашей безопасности", – отметил генсек НАТО.
"Эти ракеты размещаются на подвижных комплексах и их трудно отследить. Они способны достичь европейских городов с коротким временем предупреждения, неся обычные или ядерные боеголовки, и они снижают порог применения ядерного оружия", – сказал Столтенберг.
По его словам, "США и другие союзники по НАТО поднимали в контактах с Россией вопрос об этой ракетной системе на протяжении несколько лет".
"К сожалению, Россия не проявляет никакого желания вернуться к соблюдению ДРСМД. Именно поэтому США при полной поддержке со стороны всех союзников по НАТО объявили о намерении выйти из этого договора", – отметил генсек НАТО.
"Процесс выхода займет несколько месяцев и, таким образом, у России еще шанс вернуться к соблюдению договора. Мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью", – подчеркнул он.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.
Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.
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