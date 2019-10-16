Сторонники Трампа пикетируют место теледебатов демократов

Некоторые участники демонстрации явились с огнестрельным оружием и в пуленепробиваемых жилетах

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Десятки сторонников хозяина Белого дома Дональда Трампа во вторник проводят демонстрацию вокруг Университета Оттербейн в городе Вестервилль, что в штате Огайо, где скоро начнутся очередные общенациональные теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По ее данным, некоторые участники демонстрации явились с огнестрельным оружием и в пуленепробиваемых жилетах. Другие надели майки, на которых написано, что Трамп уверенно победит на выборах 2020 года. Демонстранты несут плакаты "Мы не подчинимся!", намекая на отказ администрации США сотрудничать с демократами в Конгрессе, начавшими процедуру импичмента президента страны.

На сцену конференц-зала Университета Оттербейн выйдут сразу 12 участников: бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О’Рурк, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, бизнесмен Эндрю Янг, член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и миллиардер Том Стейер.

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/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13–16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп не сильно оценил участников дебатов. Во время трансляции первых дебатов он написал на своей странице в Twitter "Скучно".

Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу газеты The Hill, среди всех кандидатов-демократов он располагает поддержкой 35% электората партии.

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