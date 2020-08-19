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Страны G7 предлагают реформировать ВОЗ — СМИ

19 августа, 03:46

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Главной целью реформы должно стать повышение оперативности информирования о вспышках заболеваний

Страны "Большой семерки" скоро предложат план реформы Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщила японская газета "Иомиури".

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По информации СМИ, в сентябре планируется начать обсуждение этого плана со странами, входящими в ВОЗ.

Главной целью реформы, необходимость которой объясняется продолжающейся пандемией, должно стать повышение оперативности и полноты информирования о вспышках заболеваний как со стороны стран-участниц ВОЗ, так и со стороны самой всемирной организации. G7 рассчитывает добиться широкой поддержки плана на запланированной на ноябрь сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения — высшего руководящего органа ВОЗ.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. Американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Добавим, что ранее в ВОЗ заявили, что США пока палец о палец не ударили для выхода из организации.

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ВОЗ реформирование коронавирус G7

Источник: ТАСС

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