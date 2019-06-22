Страшная авария в США: в столкновении с легковушкой погибли семеро байкеров

Пикап врезался в колонну мотоциклистов, ехавших навстречу

В США семеро байкеров погибли, столкнувшись с пикапом. Фото: CNN

В американском штате Нью-Гемпшир произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: семеро байкеров погибли и еще трое оказались в больнице после столкновения с пикапом.

Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные местной полиции, недалеко от города Рэндольф в колонну мотоциклистов влетел пикап, который двигался во встречном направлении.

Сейчас полицейские занимаются расследованием обстоятельств этого смертельного ДТП. Копы уточнили, что семеро байкеров погибли на месте. О состоянии раненых не сообщается.

Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Страшная авария в США: в столкновении с легковушкой погибли семеро байкеров". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"