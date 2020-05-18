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Стрельба на поминальной службе в США: что известно

18 мая, 01:46

Елена Вус

Из 13 пострадавших один находится в тяжелом состоянии

На поминальной службе в американском штате Луизиана в субботу вечером произошла стрельба. По меньшей мере 13 человек получили ранения .

Об этом сообщает Associated Press.

Из 13 пострадавших один находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером в городе Богалуса к северо-востоку от Нового Орлеана. .

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Полиция в настоящее время расследует происшествие. Подозреваемый пока не задержан.

Ранее в американском городе Форт-Уэрт в штате Техас неизвестные открыли стрельбу. Ранения получили минимум пять человек. Инцидент произошел в городском парке Village Creek. На тот момент в парке находились около 600 человек. Как рассказали свидетели, сначала тут запустили фейерверки, а после уже и послышались выстрелы.

Также мы рассказывали, как в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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США стрельба пострадавшие луизианна

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