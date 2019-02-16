Стрельба на предприятии в США: стало известно о пяти жертвах

Личность стрелявшего, который был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов, установлена

Фото: Pixabay

Стрельба на предприятии в США: стало известно о пяти жертвах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/766/f1d/5c6766f1d97b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/766/f1d/5c6766f1d97b1.jpg 2019-02-16T03:30:00+02:00 США Личность стрелявшего, который был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов, установлена

Стали известны подробности стрельбы в США. Как сообщила на пресс-конференции начальник городской полиции Авроры Кристен Зиман, в результате стрельбы в американском городе Аврора (штат Иллинойс) в здании компании Henry Pratt погибли по меньшей мере пять человек.

Личность стрелявшего, который был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов, установлена — это 45-летний Гэри Мартин, .

По ее словам, злоумышленник оказал ожесточенное сопротивление блюстителям порядка.

"Выстрелы были сделаны по двум полицейским, первыми вошедшим в здание, а потом по их коллегам… Пули поразили пятерых полицейских внутри здания. В настоящий момент мы подтверждаем смерть пятерых человек", — уточнила она.

Как рассказала шеф городской полиции, для обнаружения стрелка и поиска пострадавших были мобилизованы блюстители порядка, пожарные и спасатели. Общая площадь здания, где развернулись события, достигала 2,3 тыс. кв. м.

"Когда они обнаружили правонарушителя, то вступили с ним в перестрелку и, в конце концов, убили его. Стрелявшего зовут Гэри Мартин, ему 45 лет, он, как мы полагаем, был сотрудником данной компании", — добавила Зиман, признав, что пока мотивы убийцы не установлены.

Пятеро полицейских, получивших огнестрельные ранения, госпитализированы. Двух из них пришлось доставлять в больницы на вертолетах. Представители властей на пресс-конференции сказали, что пока не будут отвечать на вопросы журналистов.

Вооруженное нападение произошло в пятницу в здании компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products ("Мюллер уотер продактс"). Злоумышленник, как передавала телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на очевидца, открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом. Прибывшая на место происшествия полиция ликвидировала нападавшего.

Вице-губернатор штата Иллинойс Джулина Страттон обратила внимание на то, что стрельба произошла на следующий день после первой годовщины трагедии в школе города Паркленд (штат Флорида), унесшей жизни 17 человек.

"Вчера мы провели минуту молчания в память о жертвах в Паркленде и в Университете Северного Иллинойса. Сегодня настал черед Авроры, штат Иллинойс", — написала она в своем "Твиттере".

Трагедия в одной из школ Паркленда произошла 14 февраля прошлого года. Открывший огонь Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушения дисциплины, был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется полицией США и продается в охотничьих магазинах. 20-летнему Крузу предъявлены обвинения в убийстве по 17 пунктам, он содержится под стражей в ожидании суда. Ему грозит смертная казнь.

Кроме того, аналогичный инцидент произошел осенью – в средней школе города Норт-Лас-Вегас штата Невада произошла стрельба, в результате которой погиб 18-летний парень.

Ранее мы писали, что в США снова стреляли в школе. На данный момент злоумышленник задержан, а полиция проводит тщательный осмотр территории учебного заведения.

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