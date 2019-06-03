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Стрельба на территории Белого дома: огонь открыли сотрудники Секретной службы

3 июня, 07:45

Неизвестный мужчина пытался проникнуть за оцепленную территорию

Фото: Pixabay

В американском Вашингтоне сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом.

Как стало известно, сотрудники службы, в задачу которой входит охрана главы государства, сделали мужчине несколько устных предупреждений, после чего открыли огонь, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел вскоре после того, как глава Белого дома отправился в Великобританию с государственным визитом. О том, в каком состоянии сейчас находится мужчина, не сообщается.

Ранее стало известно о стрельбе в курортном городе Вирджиния-Бич во Флориде, в результате которой погибли 12 человек, в том числе и стрелок. Еще четверо пострадавших оказались в больнице.

Как оказалось, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Полиция установила личность подозреваемого. Это 40-летний Деуэйн Крэддок. Он работал инженером в местном департаменте ЖКХ.

На месте происшествия оказались винтовка и полуавтоматический пистолет. Среди возможных мотивов – психическое заболевание или конфликт на рабочем месте. Известно, что он не выбирал жертв по какому-либо признаку.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей были ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень прицельной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.


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Тег США, Белый дом, Вашингтон, стрельба

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