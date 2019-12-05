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Стрельба на военной базе в Перл-Харборе: число жертв возросло

5 декабря, 08:17

Открывший огонь мужчина покончил с собой

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жертвами стрельбы на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор стали два человека. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик.

"Я могу подтвердить, что два человека скончались", — рассказал он.

Кроме того, по его словам, медики госпитализировали третьего пострадавшего. И погибшие, и пострадавший оказались гражданскими, которые выполняли работу для Министерства обороны США.

Также Чадвик рассказал, что стрельбу открыл мужчина, который служил в ВМС США. После содеянного он застрелился. Какие мотивы были у стрелка, пока не уточняется. Доступ на территорию базы снова открыли.

Ранее мы сообщали, что в результате стрельбы на базе Перл-Харбор один человек погиб и не менее трех человек получили ранения.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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США стрельба погибшие Перл Харбор база пострадавший

Источник: ТАСС

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