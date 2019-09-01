Стрельба в американской Одессе: названо новое число погибших

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Число жертв массового убийства в районе американского города Одесса в штате Техас, возросло до семи человек. Среди погибших оказался и сам стрелявший, говорится в сообщении местной полиции. Напомним, ранее сообщалось о гибели пяти человек.

Как стало известно, что первые выстрелы прозвучали, когда сотрудник патрульно-постовой службы остановил легковой автомобиль для проверки – водитель выстрелил в патрульного, и рванул в западном направлении, к Одессе, и по пути выстрелил еще в одного человека.

Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, а в промежутке между этими случаями бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.

Позже между ним и стражами порядка произошла перестрелка возле кинотиатра Cinergy. Шеф местной полиции не уточнил, был ли злоумышленник застрелен или покончил с собой.

По последним данным полиции, в результате стрельбы пострадал 21 человек, ранения также получили сотрудник патрульно-постовой службы и двое полицейских.

Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил о трагедии американскому президенту Дональду Трампу. По словам вице-президента Майкла Пенса, к расследованию причин трагедии подключено ФБР.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart в Техасе произошла стрельба, в которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям.

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