Стрельба в американской школе: нападавший погиб, двое пострадали

Двое учеников пострадали от стрельбы в высшей школе Грейт Милз в штате Мэриленд, стрелок скончался в больнице

Шериф города Грейт Миллз, штат Мэриленд, Тимоти Камерон рассказал, что стрельба в местной высшей школе произошла после начала занятий, примерно в 8 часов утра по местному времени.

Стрелком оказался школьник. Сообщается, что он сначала подстрелил девушку и парня, а потом сам получил ранения.

Как передает NBC, врачи описывают состояние пострадавшего ученика как стабильное, тем временем школьница находится в тяжелом состоянии.

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Нападавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице.

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Также сообщалось, что в США произошла очередная стрельба в школе.

Напомним, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.

Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.