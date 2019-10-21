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Стрельба в Филадельфии: неизвестный убил ребенка в собственной комнате

21 октября, 19:36

Отец и мать ребенка получили ранения в голову, спину и живот

В Филадельфии неизвестный открыл огонь по окнам дома. Попал в двухлетнюю девочку, ее маму и мужа, который делал в комнате ремонт. Малышка умерла на месте. 24-летнюю женщину с огнестрельными ранениями головы и спины забрали в больницу. Ее состояние стабильно. Рабочий получил пулю в живот, его состояние критическое. Полиция разыскивает стрелка и пытается выяснить мотивы преступления.

Не только в США "вольные стрелки" уносят жизни ни в чем неповинных людей. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, как в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь.

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Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая . В результате пострадал один пассажир. В общественный транспорт выстрелили металлическим шариком. Пострадавшего мужчину отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

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США стрельба Филадельфия

Источник: Сегодня

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