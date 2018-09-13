Стрельба в Калифорнии: мужчина убил пятерых и покончил с собой

Жертвами стрельбы в городе Бейкерсфилд американской Калифорнии стали шесть человек. Как сообщили в местной полиции, начало трагическим событиям положила ссора в офисе транспортной компании около 17:20 по местному времени.

Копы предположили, что подозреваемый вместе с женой пришли в компанию, где у мужчины возник конфликт и он застрелил двух человек, в том числе и собственную супругу.

После этого в помещение зашел еще один человек, который выстрелил в подозреваемого, но тот ответным выстрелом убил и этого человека, а после этого отправился в жилой дом, где застрелил еще двоих.

Затем, предположительно, злоумышленник угнал машину, в которой находились женщина с ребенком, но не причинил им никакого вреда. Вскоре произошло столкновение подозреваемого со стражами порядка, и он убил себя выстрелом в грудь.

Напомним, ранее в ночном клубе в штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семь человек получили ранения. Инцидент произошел поздно ночью.

А перед этим неизвестный открыл огонь на парковке больницы в городе Вестминстер. Тогда четыре человека – двое детей и двое взрослых – получили ранения, а стрелку удалось бежать.Через несколько часов полиция сумела найти машину стрелка и задержала его.

Также в результате стрельбы, открытой неизвестным в многоквартирном жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, пострадали десять человек, включая детей.