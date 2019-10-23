Стрельба в калифорнийской школе: подросток пришел с пистолетом выяснять отношения

После инцидента подросток избавился от оружия и вернулся в школу

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Снова стрельба в американской школе. В калифорнийском городе Санта-Роза старшеклассник пришел с пистолетом выяснять отношения с другим подростком. После ссоры дважды попал в своего оппонента. Парня забрали в больницу. Через два часа поисков полиция задержала и самого стрелка – он вернулся в школу. От оружия к тому моменту он уже успел избавиться.

Джон Креган, представитель полицейского департамента Санта Розы

"Все, что могу сказать – оба несовершеннолетние. Пострадавшему 16 лет, а подозреваемому – 17. Они поссорились на школьном дворе. Затем подозреваемый вытащил пистолет, стрелял много раз и попал в свою жертву дважды. Офицеры узнали, что после этого он отдал оружие неизвестному, сбежав с территории школы".

Ранее газета The Washington Post подсчитала, что с 1 января по 18 мая прошлого года в результате 16 разных инцидентов со стрельбой в школах страны погибли 29 учащихся и преподавателей. За тот же период, указало издание, потери Пентагона — как боевые, так и небоевые — составили 13 человек. С апреля 1999 года по март 2018 года свыше 187 тыс. учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий.

Напомним, ранее в ночном клубе в штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семь человек получили ранения. Инцидент произошел поздно ночью.

Также в результате стрельбы, открытой неизвестным в многоквартирном жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, пострадали десять человек, включая детей.

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