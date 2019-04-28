Стрельба в синагоге в США: есть погибший и раненые

В результате стрельбы 1 человек погиб, еще 3 – получили ранения

Фото: скриншот.

По меньшей мере 4 человека пострадали в результате нападения на синагогу в Повэе (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

"Людей, которые получили ранения во время нападения, доставили в медицинский центр Паломар. Пока не ясно, сколько людей пострадали", – говорится в сообщении.

Мэр города Стив Ваус в комментарии CNN заявил, что "синагога была целью нападения, поскольку это место для сбора еврейской общины".

"Я понимаю, что это был кто-то с ненавистью в сердце, с ненавистью к еврейской общине", – сказал он.

По его словам, дальнейшей угрозы нет.

Позже AFP со ссылкой на мэра города сообщило, что 1 человек погиб, еще 3 – получили ранения.

Напомним, 27 октября 2018 года вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся.

Мужчиной, совершившим одно из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору, оказался 46-летний Роберт Боуэрс.

Злоумышленнику, который открыл огонь в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") американского города Питтсбург, в результате чего погибли 11 человек.

Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что для стрелка будут требовать смертную казнь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стрельба в синагоге в США: есть погибший и раненые". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"