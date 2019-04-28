Стрельба в синагоге в США: есть погибший и раненые
В результате стрельбы 1 человек погиб, еще 3 – получили ранения
По меньшей мере 4 человека пострадали в результате нападения на синагогу в Повэе (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.
Об этом сообщает The Los Angeles Times.
"Людей, которые получили ранения во время нападения, доставили в медицинский центр Паломар. Пока не ясно, сколько людей пострадали", – говорится в сообщении.
Мэр города Стив Ваус в комментарии CNN заявил, что "синагога была целью нападения, поскольку это место для сбора еврейской общины".
"Я понимаю, что это был кто-то с ненавистью в сердце, с ненавистью к еврейской общине", – сказал он.
По его словам, дальнейшей угрозы нет.
Позже AFP со ссылкой на мэра города сообщило, что 1 человек погиб, еще 3 – получили ранения.
Напомним, 27 октября 2018 года вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся.
Мужчиной, совершившим одно из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору, оказался 46-летний Роберт Боуэрс.
Злоумышленнику, который открыл огонь в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") американского города Питтсбург, в результате чего погибли 11 человек.
Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что для стрелка будут требовать смертную казнь.
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