Стрельба в США из-за скидок в "черную пятницу": в полиции сделали шокирующее заявление

Правоохранители убили парня, который не стрелял в людей

Полицейские убили не того парня, который открыл стрельбу в американском городе Гувер, штат Алабама. Об этом сообщает газета The Miami Herald.

По ее данным, убитый 21-летний Эманиан Фитцджеральд Брэдфорд-младший действительно пытался скрыться с места происшествия, размахивая оружием. Однако он не виновен в убийстве покупателя в торговом центре.

"Новые доказательства теперь показывают, что, хотя Брэдфорд, возможно, участвовал в конфликте, но не он застрелил 18-летнего парня", - сказал в своем заявлении капитан полиции Гувера Грегг Ректор.

Напомним, ранее сообщалось, что перестрелка произошла 23 ноября в торговом центре американского города Гувер, штат Алабама, в результате чего один несовершеннолетний был убит и еще двое ранены. Известно, что конфликт случился на фоне так называемой "Черной пятницы" – начала рождественских распродаж в американских магазинах, которые начинаются после Дня благодарения.

Также 23 ноября стрельба произошла возле магазина в американском городе Браунсвилл, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.