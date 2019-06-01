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Стрельба в США: названо имя стрелка

1 июня, 09:55

На месте происшествия нашли винтовку и пистолет

Появились фото с места стрельбы в США, которое произошло в курортном городе Вирджиния-Бич. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе и стрелок. Один из погибших скончался по пути в больницу, рассказал начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.

Также четверо пострадавших находятся в больнице, им проводят операции.

Как сообщалось раньше, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем.

Полиция установила личность подозреваемого. Это 40-летний Деуэйн Крэддок. Он работал инженером в местном департаменте ЖКХ.

На месте происшествия оказались винтовка и полуавтоматический пистолет. Среди возможных мотивов – психическое заболевание или конфликт на рабочем месте. Известно, что он не выбирал жертв по какому-либо признаку.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.


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Тег убийство, стрельба, погибшие

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Источник:

Интерфакс

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