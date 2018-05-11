Стрельба в США: полиция задержала подозреваемого
23-летний Рикки Муноз был задержан возле магазина Vons в Палмдейле
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
Несколько часов понадобилось полиции южной Калифорнии для того, чтобы задержать подозреваемого в стрельбе в старшей школе города Палмдейл вблизи Лос-Анджелеса.
"После того, как правоохранители отреагировали на сообщение о мужчине с оружием и стрельбу в старшей школе в южной Калифорнии утром в пятницу, подозреваемый взят под стражу", – говорится в сообщении телеканал.
По словам заместителя шерифа округа Лос-Анджелеса Чарльза Мура, правоохранители получили сигнал о стрельбе в Highland High School в городе Палмдейл примерно в 7:05 утра пятницы. Соответствующие службы сразу начали прибывать на место.
О том, были ли жертвы или раненые в результате нападения на школу, информации пока нет.
Сообщается, что подозреваемый, 23-летний Рикки Муноз, был задержан возле магазина Vons в Палмдейле. Он объяснил свое пребывание в школьном учреждении посещением младших братьев и друга и отметил, что ничего не знает о стрельбе.
Тем временем школу проверяет полиция с целью оценки ситуации. Директор учебного заведения призвал через Твиттер учащихся и родителей держаться подальше от школьного кампуса, пока правоохранители не выяснят детали.
Город Палмдейл, в котором проживает около 150 тыс. человек, расположенный в 60 км к северу от центра Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что в школе американского города Палмдейл в штате Калифорния в пятницу утром произошла стрельба". Полиция получила сообщение о человеке с оружием на территории средней школы. Выстрелы услышали за полтора часа до начала обучения.
Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека. По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен.
Напомним, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека.
Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.