Стрельба в США: полиция задержала подозреваемого

Несколько часов понадобилось полиции южной Калифорнии для того, чтобы задержать подозреваемого в стрельбе в старшей школе города Палмдейл вблизи Лос-Анджелеса.

"После того, как правоохранители отреагировали на сообщение о мужчине с оружием и стрельбу в старшей школе в южной Калифорнии утром в пятницу, подозреваемый взят под стражу", – говорится в сообщении телеканал.

По словам заместителя шерифа округа Лос-Анджелеса Чарльза Мура, правоохранители получили сигнал о стрельбе в Highland High School в городе Палмдейл примерно в 7:05 утра пятницы. Соответствующие службы сразу начали прибывать на место.

О том, были ли жертвы или раненые в результате нападения на школу, информации пока нет.

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Сообщается, что подозреваемый, 23-летний Рикки Муноз, был задержан возле магазина Vons в Палмдейле. Он объяснил свое пребывание в школьном учреждении посещением младших братьев и друга и отметил, что ничего не знает о стрельбе.

Тем временем школу проверяет полиция с целью оценки ситуации. Директор учебного заведения призвал через Твиттер учащихся и родителей держаться подальше от школьного кампуса, пока правоохранители не выяснят детали.

Город Палмдейл, в котором проживает около 150 тыс. человек, расположенный в 60 км к северу от центра Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что в школе американского города Палмдейл в штате Калифорния в пятницу утром произошла стрельба". Полиция получила сообщение о человеке с оружием на территории средней школы. Выстрелы услышали за полтора часа до начала обучения.

Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека. По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен.

Напомним, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека.

Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.