Стрельба в США – ранены три ребенка

Полицейский открыл огонь, преследуя подозреваемого

Фото: Pixabay

Полицейский открыл стрельбу по автомобиле мужчины, подозреваемого в ограблении ресторана в штате Оклахома США. В результате по меньшей мере три ребенка получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя бюро расследований штата.

Оказалось, что полиция преследовала 21-летнего Уильяма Смита, в машине которого находились четверо детей. Как отмечает AP, он получил легкие ранения и после осмотра медиков был заключен под стражу в штате Техас, который граничит с Оклахомой.

Пока информации о состоянии здоровья детей и кем они приходились задержанному не поступало.

Напомним, что ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

Известно, что в результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы. Гражданство лиц, погибших и получивших ранения в результате инцидента, не сообщается.

Совершившего атаку мужчину правоохранительные органы идентифицировали как 37-летнего Гекмена Таныша, имеющего турецкое происхождение. Блюстители порядка не исключают, что нападавший имел террористически мотивы, однако некоторые турецкие СМИ предположили, что атака была осуществлена из-за семейной ссоры.

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