Стрельба в Техасе: новые подробности трагедии

Число жертв стрельбы в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) увеличилось до 19, еще 40 человек получили ранения. Об этом сообщил в субботу телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По его данным, в связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.
Как пишет газета "Нью-Йорк пост", нападавший был вооружен автоматом типа АК-47.
Полиция города к настоящему моменту подтвердила, что стрельба в торговом центре Cielo Vista ("Сиело виста") привела к "многочисленным жертвам".
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Об этом сообщила в субботу телекомпания Эй-би-си со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По ее данным, еще несколько десятков человек пострадали.
Ранее сообщалось, что спустя меньше месяца после расстрела торгового центра в Калифорнии, в одном из супермаркетов в американском штате Миссисипи тоже произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один был ранен.
Ранее сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в Вашингтоне.
Мы также писали о стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой (штат Калифорния). В результате случившегося не менее трех человек погибли и еще 15 были ранены.
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