/ Фото: AFP

Стрельба в Техасе: новые подробности трагедии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 2019-08-04T01:17:47+03:00 США Нападавший был вооружен автоматом типа АК-47

Число жертв стрельбы в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) увеличилось до 19, еще 40 человек получили ранения. Об этом сообщил в субботу телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, в связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

Как пишет газета "Нью-Йорк пост", нападавший был вооружен автоматом типа АК-47.

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Полиция города к настоящему моменту подтвердила, что стрельба в торговом центре Cielo Vista ("Сиело виста") привела к "многочисленным жертвам".

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Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Об этом сообщила в субботу телекомпания Эй-би-си со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По ее данным, еще несколько десятков человек пострадали.

Ранее сообщалось, что спустя меньше месяца после расстрела торгового центра в Калифорнии, в одном из супермаркетов в американском штате Миссисипи тоже произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один был ранен.

Ранее сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в Вашингтоне.

Мы также писали о стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой (штат Калифорния). В результате случившегося не менее трех человек погибли и еще 15 были ранены.

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