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В торговом центре в США произошла стрельба, есть раненные

3 июля, 05:28

В настоящее время стражи порядка разыскивают тех, кто открыл огонь

Фото: pexels.com

Два человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния). Об этом заявил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBS, шеф полиции города Эд Барберини.

По его словам, прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили двух человек, которые, как было видно, получили огнестрельные ранения. "Их доставили в местные больницы, они в стабильном состоянии ", — сообщил Барберини.

Как уточнил шеф полиции, согласно предварительным данным, огонь открыли "два или более человека", они стреляли из пистолетов. "Вполне возможно, что они стреляли друг в друга", — добавил он. По словам Барберини, "речь не идет о том, что кто-то ходил по торговому центру и вел беспорядочную стрельбу". В настоящее время стражи порядка разыскивают тех, кто открыл огонь.

По данным службы пожарной охраны города, в панике пострадали еще два человека. Им оказали медицинскую помощь на месте. Им не потребовалась госпитализация.

Согласно сведениям агентства Associated Press, двое, получившие огнестрельные ранения, являются несовершеннолетними.

Напомним, ранее один из посетителей бара в городе Саут-Бенд в штате Индиана открыл огонь по находящимся в заведении людям. В результате стрельбы один человек погиб, десять получили ранения.


Также стрельба в Торонто произошла в ходе двухмиллионного чемпионского парада баскетбольного клуба "Торонто Рэпторс". Пострадали четыре человека. Офицеры произвели три ареста и изъяли две единицы огнестрельного оружия.

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Тег США, торговый центр, стрельба, раненные

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Источник:

ТАСС

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