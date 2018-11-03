Стрельба в йога-классе во Флориде: появилась информация о личностях жертв

В результате стрельбы погибли две женщины

Жертвами нападения в студии йоги в американском городе Таллахасси (штат Флорида) оказались две женщины – 61-летняя Нэнси Ван Весем, и 21-летняя Маура Бинкли. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на местную полицию.

Как сообщалось, жертвами нападения стали два человека, еще четверо ранены. Трое пострадавших оказались в критическом состоянии.

Как известно, нападавший – 40-летний житель города Скотт Пол Бейерл до приезда полиции успел наложить на себя руки.

Также мы писали, что 27 октября американец Роберт Боуэрс открыл огонь в здании синагоги города Питтсбург, в результате чего 11 человек погибли. Мужчиной, совершившим одно из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору, оказался 46-летний Роберт Боуэрс.

Злоумышленнику, который открыл огонь в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") американского города Питтсбург, в результате чего погибли 11 человек, прокуратура США предъявила обвинения по 29 пунктам, среди которых 11 эпизодов использования огнестрельного оружия для совершения убийства и преступлений на почве нетерпимости.

Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что для стрелка будут требовать смертную казнь.

Сам нападавший заявил в суде о своей невиновности.