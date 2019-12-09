Стрельбу на авиабазе во Флориде расследуют как теракт: подробности

Сейчас агенты ФБР устанавливают, действовал ли саудовский военнослужащий в одиночку

/ Фото: Navy/Patrick Nichols/Handout via REUTERS

Стрельбу на территории авиабазы ВМС США в городе Пенсакола во Флориде следователи расценивают как акт терроризма. Об этом рассказала специальный агент Федерального бюро расследований Рейчел Рохас, сообщает Deutsche Welle.

Сейчас ФБР выясняет, действовал ли 21-летний курсант из Саудовской Аравии Мухаммед аль-Шамрани в одиночку или у него были сообщники.

"Наша главная цель – установить, действовал ли он в одиночку или был частью более крупной сети", – отметила Рохас.

Она добавила, что во время инцидента лейтенант Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии использовал пистолет, приобретенный легально. Ранее глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что другие саудовские курсанты, предположительно, фиксировали атаку на видео.

"Один или два из них снимали", – подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что после стрельбы на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола во Флориде задержали шесть подданных Саудовской Аравии.

Напомним, стрельбу на авиабазе во Флориде, которая привела к смерти четырех человек, включая стрелка, устроил военнослужащий саудовских ВВС. Мужчина проходил обучение в Штатах.

Видео: Reuters

Кроме того, недавно на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС США. После содеянного он застрелился.

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