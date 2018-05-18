Стрельбу в техасской школе устроил 17-летний подросток

Подросток намеревался после смертоносной атаки покончить с собой

17-летний учащийся Димитриос Пагуртис устроил стрельбу в школе Санта-Фе (штат Техас), в результате которой погибли 10 человек. Об этом сообщила газета "Хьюстон кроникл" со ссылкой на сотрудников аппарата шерифа округа Галвестон, передает ТАСС.

Как сообщила газета, Пагуртис на своей ныне закрытой странице в "Фейсбуке" размещал фотографии майки с надписью Born To Kill ("Рожденный, чтобы убивать"), а также фотографии одежды с "германской националистической символикой".

На его странице содержались ссылки на Корпус морской пехоты США, однако, как заявил "Хьюстон кроникл" представитель Корпуса морской пехоты, этот человек никак не связан с морскими пехотинцами.

Также стало известно, что подозреваемый применил оружие, похищенное у отца.

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Парень применил ружье и пистолет.

О ситуации после смертельной стрельбы в Санта Фе доложил губернатор штата Грег Абботт, передает CNN.

По его словам, ни одно из видов оружия не было его собственным. Однако уже установлено, что оружие зарегистрирована на отца стрелка. Власть еще не установила, знал ли отец, что сын взял его оружие.

Также уже известно, что подросток намеревался после смертоносной атаки покончить с собой. Соответствующие записи были найдены на компьютере и мобильном телефоне парня. Однако после атаки нападающий заявил, что не имел смелости покончить жизнь самоубийством, как планировал ранее.

Помимо Пагуртиса полиция задержала еще одного человека, однако пока нет данных о том, какое отношение он имеет к трагедии.

Также американские СМИ сообщают, что стражи порядка обнаружили в школе устройства, похожие на бомбы.