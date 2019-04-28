Стрелок, открывший огонь в синагоге в США, опубликовал свой "манифест"

В документе стрелок упоминает и о других атаках на молитвенные дома

Фото: AFP

19-летний Джон Эрнест за несколько часов перед нападением на синагогу в городе Пауэй в Калифорнии, США опубликовал свой манифест. Об этом сообщило CNN.

По данным источника, в открытом письме молодой человек называет свое имя и пишет об убийстве евреев, но конкретно не упоминает город Пауэй или синагогу.

"Пользователь, идентифицирующий себя как Джон Эрнест, разместил открытое письмо белого националиста на крайне правом сайте объявлений 8chan", – говорится в сообщении.

Он также использовал имя пользователя "JohnTEarnest", чтобы разместить письмо на сайте для документов. В правоохранительных органах подтвердили, что полиция Сан-Диего взяла под стражу Джона Т. Эрнеста после стрельбы.

В письме Эрнест сообщает о планах нападения и упоминает о других атаках на молитвенные дома, включая синагогу Дерева Жизни в Питтсбурге, а также расстрел мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия. Эрнест также говорит о своем презрении к евреям и берет на себя ответственность за пожар в мечети в Эскондидо, который произошел через полторы недели после нападений в Крайстчерче.

В своем манифесте Эрнест также рассказал о своем характере, политической принадлежности, а также причин и целей для предполагаемой стрельбы. В результате стрельбы погибли 60-летняя женщина, раввин синагоги лишился указательного пальца. 34-летний мужчина и две девочки получили ранения.

Также мы рассказывали, что в ноябре прошлого года инцидент со стрельбой произошел в штате Калифорния, в городе Тайзенд-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса. Вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся.

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