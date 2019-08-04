Скриншот из видео

Стрелок в американском Дейтоне был убит правоохранителями – подробности инцидента https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE 2019-08-04T12:49:00+03:00 США Преступник открыл огонь из ружья с несколькими выстрелами

Согласно обновленной информации, по меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, штат Огайо. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель местной полиции, пишет Dayton Daily News.

Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице, сообщил лейтенант Мэтт Карпер.

Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами.

Отмечается, что преступника застрелили сотрудники сил безопасности. Его личность пока не установлена. Насколько известно полиции, был только один подозреваемый.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, информации об их состоянии в полиции пока не привели.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, к которой присоединились сотрудники ФБР. Опасность для жителей соседних районов может сохраняться.

Напомним, недавно стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

Также, ранее мы писали, что в результате стрельбы, которая произошла во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева, пострадал парень, он получил ранение ноги. Когда полиция прибыла на место происшествия, большая часть компании забежала в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты.

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