Стрелок в американском Дейтоне был убит правоохранителями – подробности инцидента

Согласно обновленной информации, по меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, штат Огайо. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель местной полиции, пишет Dayton Daily News.
Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице, сообщил лейтенант Мэтт Карпер.
Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами.
Отмечается, что преступника застрелили сотрудники сил безопасности. Его личность пока не установлена. Насколько известно полиции, был только один подозреваемый.
Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, информации об их состоянии в полиции пока не привели.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители, к которой присоединились сотрудники ФБР. Опасность для жителей соседних районов может сохраняться.
Напомним, недавно стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.
Также, ранее мы писали, что в результате стрельбы, которая произошла во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева, пострадал парень, он получил ранение ноги. Когда полиция прибыла на место происшествия, большая часть компании забежала в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты.
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