Стычка с секретной службой: Появились любопытные детали из жизни Трампа в Белом доме

Оказалось, что у президента США отдельная от супруги спальня и дополнительный замок на ней

У президента США Дональда Трампа в Белом доме после вступления в должность главы государства возникали стычки с охраной, либо обслугой, а также он боялся отравления и питался из "Макдональдса".

Об этом говорится в вышедшей в январе книге независимого американского журналиста Майкла Волфа "Огонь и ярость. В Белом доме Трампа", которая рассказывает о главных слухах и скандалах в первый год президентства миллиардера, передает "Медуза".

Автор пишет, что после прихода в Белый дом Трамп обзавелся отдельной спальней – это впервые со времен Кеннеди. Однако отмечается, что супруга президента США Меланья все равно там почти не бывала.

Также в книге говорится о конфликтных ситуациях с персоналом Белого дома и странностях Трампа.

"В первые же дни он заказал два телеэкрана в придачу к уже имеющемуся, и велел врезать дверной замок, из-за чего вышла короткая стычка с Секретной службой, настаивавшей на том, что у них должен быть открытый доступ. Он сделал выговор обслуживающему персоналу за то, что подняли с пола его рубашку: "Если она лежит на полу, значит, я хочу, чтобы она лежала на полу". После чего он ввел новые правила: ни к чему не прикасаться, особенно к его зубной щетке. (Он всегда боялся отравления, и это было одной из причин, почему он предпочитал "Макдональдс" — никто его не ждет, и еда приготовлена заранее.) Он сам говорил уборщице, когда надо поменять постельное белье, и сам разбирал постель", – пишет американский журналист в книге.

Напомним, в апреле журналистом издания The Daily Beast Эндрю Киреллом опубликованы сведения, что Трамп таки "развлекался" в Москве в ноябре 2013 года, хотя сам он отрицал это.

Речь идет о скандале, в котором Трампа обвиняют в связи с порнозвездой, которой он заплатил 130 тысяч долларов за молчание о связи с ним, когда он был уже женат на Мелании.