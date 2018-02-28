Суд над Полом Манафортом будет происходить в сентябре 2018 года

Сегодня, 18:53

Экс-главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в так называемом "россйиском деле"

Фото: AFP
Фото: AFP

Судебные слушания по делу Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, назначены на 17 сентября 2018 года. Так постановил окружной суд Вашингтона. 

Об этом пишет The Hill.

Манафорт вместе со своим бывшим советником стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера. Обвинения им были предъявлены еще в октябре. 

Гейтс и Манафорт обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей.

Гейтс 23 февраля на заседании федерального суда в Вашингтоне признал свою вину в заговоре на федеральном уровнеи даче ложных показаний. Отметим, что за отмывание денег и банковское мошенничество Гейтсу грозит заключение на десятилетия.

Манафорт отказывается признавать свою вину.

В октябре Манафорт и Гейтс были помещены под домашний арест. Их освободили из-под него в январе этого года. 
США, суд, дата, Манафорт, вмешательство России

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