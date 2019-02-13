Суд над "врагом США №1": наркобарона "Коротышку" признали виновным
Американские присяжные возложили на Хоакина Гусмана ответственность за деятельность наркокартеля "Синалоа" и убийства
Суд американского Нью-Йорка признал мексиканского торговца наркотиками Хоакина Гусмана, известного под прозвищем "Эль Чапо", или "Коротышка", виновным.
И хотя приговор еще объявлен не был, предварительно речь идет о пожизненном заключении. Но Эль Чапо уже дважды сбегал из-за решетки.
В ходе судебных заседаний были выслушаны более полусотни свидетелей: соратники Гусмана, его любовница и даже жена 61-летнего мафиози – бывшая королева красоты Мексики.
Теперь процесс почти завершился, и присяжные признали наркобарона виновным по всем пунктам.
"Присяжные признали, что Гусман возглавлял картель "Синалоа", один из крупнейших и самых опасных картелей в мире, и он ответственен за насилие, включая убийства", – заявил прокурор восточного округа Нью-Йорка Ричард Донохью.
Адвокаты "Коротышки" уже обещают обжаловать такое решение.
"Мы сражались, как в аду. Как дикари. Это Америка. И независимо от того, кто ответчик – ты должен сражаться до смерти", – утверждает его адвокат Джефри Лихтман.
По данным следователей "враг общества номер 1" – так Хоакина Гусмана окрестили правоохранители – за свою карьеру переправил из Мексики в США более 150 тонн кокаина.
Кроме того, он четверть века скрывался от полиции и дважды сбегал из мексиканской тюрьмы. В последний раз – четыре года назад, когда сообщники вырыли для него подземный тоннель.
В конце концов, одного из самых разыскиваемых преступников США все же поймали в Мексике и передали американским властям.
Агенты ФБР расшифровали 200 звонков наркобарона – эта спецоперация стала одной из самых масштабных за всю историю работы американских спецслужб. Голос мафиози удалось узнать в том числе и благодаря его тщеславию.
"Коротышка" любил давать интервью телевизионщикам – и уже находясь в розыске, наркобарон общался с голливудским актером Шоном Пенном.
На свободе он мечтал снять о себе фильм и даже провел переговоры с киностудиями. Теперь главного героя смогут снять разве что за решеткой.
Напомним, что в этом году мексиканские власти экстрадировали в США также и предполагаемого преемника Гусмана на посту главаря картеля "Синалоа" Дамасо Лопеса Нуньеса.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Суд над "врагом США №1": наркобарона "Коротышку" признали виновным". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Колумбии арестовали главу группировки "Картель наркоавтобусов"
Еще шестеро членов банды были задержаны в минувшие выходные
В Мексике одновременно расстреляли 15 человек в шести разных барах
В полиции вероятной причиной расстрелов назвали конфликт двух наркокартелей
Войны мафии продолжаются: в Мексике нашли новый грузовик с девятью телами
В этом году только за первые два месяца жертвами насилия стали более 4,2 тысяч человек
В США обновили "наркорекорд": изъяли веществ почти на миллиард
Среди изъятых веществ: более полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина