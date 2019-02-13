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Суд над "врагом США №1": наркобарона "Коротышку" признали виновным

Сегодня, 18:35

Американские присяжные возложили на Хоакина Гусмана ответственность за деятельность наркокартеля "Синалоа" и убийства

Суд над "врагом США №1": наркобарона "Коротышку" признали виновным США Американские присяжные возложили на Хоакина Гусмана ответственность за деятельность наркокартеля "Синалоа" и убийства

Суд американского Нью-Йорка признал мексиканского торговца наркотиками Хоакина Гусмана, известного под прозвищем "Эль Чапо", или "Коротышка", виновным.

И хотя приговор еще объявлен не был, предварительно речь идет о пожизненном заключении. Но Эль Чапо уже дважды сбегал из-за решетки.

В ходе судебных заседаний были выслушаны более полусотни свидетелей: соратники Гусмана, его любовница и даже жена 61-летнего мафиози – бывшая королева красоты Мексики.

Теперь процесс почти завершился, и присяжные признали наркобарона виновным по всем пунктам.

"Присяжные признали, что Гусман возглавлял картель "Синалоа", один из крупнейших и самых опасных картелей в мире, и он ответственен за насилие, включая убийства", – заявил прокурор восточного округа Нью-Йорка Ричард Донохью.

Адвокаты "Коротышки" уже обещают обжаловать такое решение.

"Мы сражались, как в аду. Как дикари. Это Америка. И независимо от того, кто ответчик – ты должен сражаться до смерти", – утверждает его адвокат Джефри Лихтман.

По данным следователей "враг общества номер 1" – так Хоакина Гусмана окрестили правоохранители – за свою карьеру переправил из Мексики в США более 150 тонн кокаина.

Кроме того, он четверть века скрывался от полиции и дважды сбегал из мексиканской тюрьмы. В последний раз – четыре года назад, когда сообщники вырыли для него подземный тоннель.

В конце концов, одного из самых разыскиваемых преступников США все же поймали в Мексике и передали американским властям.

Агенты ФБР расшифровали 200 звонков наркобарона – эта спецоперация стала одной из самых масштабных за всю историю работы американских спецслужб. Голос мафиози удалось узнать в том числе и благодаря его тщеславию.

"Коротышка" любил давать интервью телевизионщикам – и уже находясь в розыске, наркобарон общался с голливудским актером Шоном Пенном.

На свободе он мечтал снять о себе фильм и даже провел переговоры с киностудиями. Теперь главного героя смогут снять разве что за решеткой.

Напомним, что в этом году мексиканские власти экстрадировали в США также и предполагаемого преемника Гусмана на посту главаря картеля "Синалоа" Дамасо Лопеса Нуньеса.

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Тег наркобарон, наркокартель, Гусман, наркопреступность, наркомафия, Эль Чапо

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