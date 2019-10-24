Суд обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине

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Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины.

Об этом сообщает CNN.

Госдеп в течение следующих 30 дней должен предоставить записи разговоров между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

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Иск был подан наблюдательной организацией American Oversight. В иске требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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