Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Суд обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине

24 октября, 03:28

На публикацию документов суд дал Госдепартаменту 30 дней

/ Фото: Getty Images

Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины.

Об этом сообщает CNN.

Госдеп в течение следующих 30 дней должен предоставить записи разговоров между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Реклама

Иск был подан наблюдательной организацией American Oversight. В иске требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

В тренде
"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети
Владимир Путин в ВГИКе

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

суд Украина Владимир Зеленский переписка дипломаты Дональд Трамп Госдепартамент США

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы США
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы СШАДонбасс
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видео
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видеоСША
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видео
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видеоСША
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в Сирии
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в СирииДругие страны
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь УкраинеСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...