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Суд разрешил возобновить рассмотрение иска против Трампа: подробности

14 сентября, 08:55

Истцы обвиняют Дональда Трампа в нарушении Конституции

/ Фото: AFP

Федеральный апелляционный суд США принял решение возобновить рассмотрение судебного иска, ответчиком в котором является президент США Дональд Трамп, передает "Голос Америки".

Истцы, среди которых общественная организация "Граждане за ответственность и этику", утверждают, что президент Трамп нарушил Конституцию, получая прибыль за счет иностранных и американских должностных лиц, которые пользуются принадлежащими ему отелями, курортами и ресторанами. По мнению истцов, это делает президента США уязвимым для стороннего влияния.

Конституция США запрещает президенту принимать подарки или выплаты от иностранных правительств без согласия Конгресса.

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Апелляционный суд отменил вердикт суда низшей инстанции, который отклонил иск, поскольку истцы не смогли доказать, что пострадали от действий Трампа.

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Министерство юстиции США, которое представляет президента Трампа, может обжаловать решение суда.

Также сообщалось, что активисты международной правозащитной организации ПЕН-клуб подали иск на американского президента Дональда Трампа. Главу государства обвиняют в использовании собственных полномочий для возмездия хающим его журналистам. В документе правозащитники утверждают, что Трамп нарушил Первую поправку к Конституции США – о свободе слова, а также свою клятву чтить главный законодательный документ страны.

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