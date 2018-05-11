Суд разжаловал американского военного, который уничтожил три вездехода

Сегодня, 01:40

Сержант армии США разжалован за сознательное уничтожение трех вездеходов

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

Сержант армии США Джон Скиппер признан военным трибуналом виновным в умышленном уничтожении трех армейских вездеходов Humvee ("Хамви"). Как сообщила в четверг телекомпания "Фокс ньюс" со ссылкой армейские источники, Скиппер намеренно перерезал стропы трех грузовых парашютов, на которых осуществлялся выброс транспортных средств с самолета С-130 Hercules ("Геркулес") во время учений Saber Junction на территории Германии в апреле 2016 года, передает ТАСС.

При инциденте никто не пострадал, однако три армейских вездехода были уничтожены. Каждая из таких машин может стоить до 220 тысяч долларов.

29-летнему сержанту, по данным "Фокс ньюс" грозило до 10 лет тюрьмы за уничтожение армейской техники, однако в итоге военный трибунал приговорил его к разжалованию в рядовые и к увольнению с военной службы на недостойное поведение с лишением прав и льгот. Ранее другой военнослужащий в звании сержанта, засмеявшийся в тот момент, когда три вездехода упали на землю, получил письменный выговор от командования.

Как отметила телекомпания, видео, запечатлевшее инцидент с тремя вездеходами, попало в соцсети и число его просмотров на YouTube ("Ютьюб") превысило 1,4 млн.

Ранее стало известно, что в Польше на базе ВВС под Познанью пройдут масштабные учения военно-воздушных сил стран НАТО Tiger Meet пройдут 14-25 мая. 

В свою очередь, украинские воины на учениях НАТО Combined Resolve X в очередной раз показали лучшие черты своего характера и удивили местных.
видео, США, армия, учения, сержант, уничтожение, трибунал, военнослужащий, Humvee

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото rbc.ua

НАТО проведет масштабные военные учения недалеко от границ России

Вчера, 12:43

В них примучт участие эскадрильи из Италии, Испании, Чехии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, Франции и Великобритании

Другие страны

фото: скриншот видео

Украинские военные снова блеснули мастерством на учениях с НАТО

9 Мая, 23:43

Украинские военные продолжают поражать воинов НАТО
Загрузка...

Другие регионы

Учения артиллеристов под Николаевом: "Рапира" показала себя в действии

8 Мая, 20:48

Под Николаевом артиллеристы провели боевые стрельбы из 100-мм орудия

Украина

Скриншот

Украинцы на учениях НАТО отработали бой в городе: опубликовано видео

8 Мая, 11:10

В Минобороне расказали о подробностях очередного дня учений 

Украина

Фото: Facebook Алексей Бобовников

Не получается у нас плохими быть: блогер рассказал, как украинцы сломали план учений НАТО

8 Мая, 09:50

Украинские воины в очередной раз показали лучшие черты своего характера и удивили местных

Украина

Фото: Facebook Алексея Бобовникова

На войне как на войне: блогер подробно рассказал, как проходят учения НАТО

8 Мая, 05:57

В Германии специально для учений построили городок, в котором живут нанятые актеры
Загрузка...