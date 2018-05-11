Суд разжаловал американского военного, который уничтожил три вездехода

Сержант армии США Джон Скиппер признан военным трибуналом виновным в умышленном уничтожении трех армейских вездеходов Humvee ("Хамви"). Как сообщила в четверг телекомпания "Фокс ньюс" со ссылкой армейские источники, Скиппер намеренно перерезал стропы трех грузовых парашютов, на которых осуществлялся выброс транспортных средств с самолета С-130 Hercules ("Геркулес") во время учений Saber Junction на территории Германии в апреле 2016 года, передает ТАСС.

При инциденте никто не пострадал, однако три армейских вездехода были уничтожены. Каждая из таких машин может стоить до 220 тысяч долларов.

29-летнему сержанту, по данным "Фокс ньюс" грозило до 10 лет тюрьмы за уничтожение армейской техники, однако в итоге военный трибунал приговорил его к разжалованию в рядовые и к увольнению с военной службы на недостойное поведение с лишением прав и льгот. Ранее другой военнослужащий в звании сержанта, засмеявшийся в тот момент, когда три вездехода упали на землю, получил письменный выговор от командования.

Как отметила телекомпания, видео, запечатлевшее инцидент с тремя вездеходами, попало в соцсети и число его просмотров на YouTube ("Ютьюб") превысило 1,4 млн.

Ранее стало известно, что в Польше на базе ВВС под Познанью пройдут масштабные учения военно-воздушных сил стран НАТО Tiger Meet пройдут 14-25 мая.

В свою очередь, украинские воины на учениях НАТО Combined Resolve X в очередной раз показали лучшие черты своего характера и удивили местных.