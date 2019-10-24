Суд снял обвинения с партнеров адвоката Трампа

Лев Парнас и Игорь Фруман / Фото: Reuters

Двух спонсоров предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа признали невиновными в финансовых преступлениях федеральным судом.

Об этом сообщает BBC.

"Федеральный суд снял обвинения с двух спонсоров предвыборной президентской кампании Дональда Трампа – Льва Парнаса и Игоря Фруман, подозреваемых в финансовых преступлениях", – говорится в сообщении.

Эти двое выходцев из бывшего СССР имеют тесные связи с персональным юристом Трампа Руди Джулиани и помогали развернуть коррупционные обвинения против соперника Трампа – Джо Байдена.

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Как известно, обоих сейчас оправданных мужчин арестовали ранее в этом месяце при их попытке покинуть территорию США.

Стоит заметить, что двое других подозреваемых в махинациях при финансировании кампании Дональда Трампа – украинец Андрей Кукушкин и американец Дэвид Коррейя - были оправданы на прошлой неделе.

Сообщается также, что упомянутые выше лица помогли Джулиани связаться с украинскими прокурорами для открытия расследование против соперника Трампа на следующих президентских выборах из Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

За проведение в Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном, выступает Джулиани.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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